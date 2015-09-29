Україна і Китай домовилися про створення інституту розвитку атомних технологій

Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) і китайська корпорація Qingdao Xianchu підписали угоду, що передбачає створення спільного науково-дослідного інституту на території Китаю для розвитку мирного використання ядерної енергії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держатомрегулювання України.

«Основним напрямком роботи інституту стане розробка технологій зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, поводження з ядерним паливом і радіоактивними відходами тощо», - йдеться в повідомленні.

«У даний час Китай належить до числа країн, де атомна енергетика розвивається найбільш динамічно, і його досвід може бути цікавим і корисним для України», - цитує прес-служба голову Держатомрегулювання України Сергія Божка.

Читайте також"Енергоатом": взимку будуть працювати 13 блоків атомних станцій

Довідка УНІАН. Корпорація Qingdao Xianchu (КНР, Циндао) спеціалізується на виготовленні обладнання для атомної та альтернативної енергетики.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.