Голова IEA: нафта по $45 за барель – це надовго

Ціни на нафту надовго залишаться в районі $45 за барель, припустив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол, пише Рейтер.

"Ціна $45 за барель збережеться довгий час", - сказав він в інтерв'ю австрійській газеті Kurier.

Відповідаючи на питання, чи перевищить ціна коли-небудь $100 за барель, Бірол сказав: "Я можу тільки сказати, що ціна нафти залишиться низькою кілька кварталів".

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У вівторок європейський еталон Brent торгується близько $47,50 за барель, а американський WTI - $44,50.

"Дешева нафта створює великі проблеми для нафтових компаній. Цього року вони скоротили інвестиції на одну п'яту. Ніколи раніше в історії цих компаній не було такого сильного зниження", - повідомив Бірол.