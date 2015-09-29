"Нафтогаз" у 2014 році збільшив чистий збиток в 5 разів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в 2014 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2013 роком у 5 разів - до 88,433 мільярда гривень.

Про це говориться у фінансовому звіті компанії, аудованому компанією Deloitte.

Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2014 році збільшився порівняно з 2013 роком до 78,444 мільярда гривень з 75,374 мільярда гривень.

Валовий збиток компанії за минулий рік збільшився порівняно з 2013 роком до 8,507 мільярда гривень з 0,752 мільярда гривень.

"74% збитку спричинили зовнішні фактори, на які керівництво групи не мало жодного впливу: девальвація гривні, втрата активів в АР Крим та зоні проведення АТО", - говориться в звіті "Нафтогазу".

"Нафтогаз" оцінює збиток у 2014 роцівід курсових коливань 39,2 мільярда гривень, від втрати активів у Криму через анексії півострова Росією в 19,6 мільярда гривень, збитки від втрати активів в неконтрольованих регіонах Донбасу - в 7,2 мільярда гривень, а також збитки від реалізації природного газу - 18,4 мільярда гривень.

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Як раніше повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2013 році отримав 17,957 мільярда гривень чистого збитку, 2012 рік компанія закінчила з 31,466 мільярда гривень чистого збитку.

Відповідно до консолідованої фінансової звітності "Нафтогазу" за 2012-2013 роки, аудованої компанією Deloitte&Touche, дохід "Нафтогазу" від реалізації продукції в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 75,899 мільярда гривень з 105,038 мільярда гривень. Операційний збиток компанії в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 7,336 мільярда гривень з 22,183 мільярда гривень.