"Нафтогаз" прогнозує падіння в 2015 році обсягів транзиту російського газу через Україну на 20%

Державний енергохолдинг "Нафтогаз України" прогнозує падіння в 2015 році обсягів транзиту російського газу через територію України на 20% - до 50 мільярдів кубометрів з 62,2 мільярда кубометрів в 2014 році.

Про це говориться у фінансовому звіті компанії, аудованому компанією Deloitte.

Також "Нафтогаз" прогнозує падіння в 2015 році видобутку природного газу порівняно з 2014 роком до 13,2 мільярда кубометрів з 14,03 мільярда кубометрів.

При цьому на 2015 рік компанія прогнозує скорочення чистого збитку в порівнянні з 2014 роком до 34,4 мільярда гривень з 88,4 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" збільшуватиме позовні вимоги до російського газового монополіста "Газпром" у Стокгольмському арбітражному суді через невиконання контракту з транзиту газу від 2009 року.

Загальні позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" становлять 16 мільярдів доларів. Україна хоче переглянути вцілому умови газового контракту з "Газпромом" від 2009 року, а також добитися від Росії збільшення оплати за послуги транзиту газу до ЄС та компенсації за невиконання "Газпромом" контрактних умов у частині обсягів транзиту.

Зустрічні позовні вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" становлять 29,2 мільярдів доларів.