"Нафтогаз" збільшить розмір позовних вимог до "Газпрому"

Про це йдеться в річному звіті "Нафтогазу", передає Економічна правда.

"Грошові вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражі за контрактом на транзит газу становлять всього більше 11,7 млрд доларів. Ці вимоги стосуються невиконання умов контракту до 2015 року і будуть розширені з урахуванням претензій 2015 року", - йдеться в документі.

Згідно із звітом, мінімальний обсяг газу, який "Газпром", відповідно до контракту, повинен щорічно транспортувати по території України, становить 110 млрд куб. м, тоді як в 2009-2013 роках він дорівнював в середньому 94 млрд куб. м, а в 2014-му знизилися до 62 млрд куб. м.

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"Нафтогаз" вимагає призначення компенсації за недопоставку обсягів газу для транзиту, в т. ч. з урахуванням того, що тариф на його транзит залежить від обсягу транспортованого газу ", - наголошується в звіті.

Претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" в Стокгольмському Арбітражі стосуються також положень контракту на постачання газу в Україну.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" повернення понад 12 мільярдів доларів за газ, куплений у "Газпрому" протягом 2010-2014 років за цінами вище ринкових", - вказується в звіті "Нафтогазу".

Таким чином, із звіту компанії випливає, що її позовні вимоги до "Газпрому" сумарно можуть становити 23,7 мільярди доларів.

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Як повідомляв УНІАН раніше, загальні позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" становили 16 мільярдів доларів. Разом з тим, "Нафтогаз" мав намір пред'явити "Газпрому" додаткові позовні вимоги в Стокгольмському арбітражі за понесені фінансові втрати при транзиті російського газу до країн Євросоюзу протягом 2015 року.