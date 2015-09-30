"Газпром" і Shell продовжать освоювати шельф Сахаліну всупереч санкціям
"Газпром" і Shell планують продовжити роботу на Південно-Киринському родовищі, яке в серпні потрапило під санкції США.
Заступник голови правління монополії Олександр Медведєв підтвердив, що воно залишається ресурсною базою розширення СПГ-заводу на Сахаліні, а Shell, як і раніше, планує отримати частку в активі, повідомляє «Коммерсантъ».
Обладнання для підводного видобутку, постачання якого заборонене санкціями, "Газпром" розраховує робити сам.
Медведєв зазначив, що "Газпром" оцінив ефект від санкцій США щодо Південно-Киринського газоконденсатного родовища, і зробив висновок, що "не буде ніяких трагічних наслідків".
Він також дав зрозуміти, що Shell залишається в проекті, незважаючи на санкції, а частка в Південно-Киринському родовищі, як і раніше, буде частиною планованого глобального обміну активів між Shell і "Газпромом".
У Shell заявили "Ъ", що сторони досі працюють над розширенням СПГ-заводу на Сахаліні, відмовившись від додаткових коментарів.
У серпні США розширили введені раніше секторальні санкції щодо російських нафтових шельфових родовищ на Південно-Киринське на тій підставі, що там знаходяться "значні запаси нафти".
Зокрема, Вашингтон заборонив постачання технологій та обладнання для проекту. Це загрожує його зупинкою, оскільки через глибину моря і складну льодову обстановку "Газпром" планує видобувати газ на Південно-Киринському з допомогою підводних видобувних комплексів, які не виробляються в Росії.
До санкцій на роль основного постачальника планувалася американська FMC. Крім того, санкції могли призвести до виходу Shell з проекту, як це зробили багато інших міжнародних компаній, коли подібні заходи були введені проти Ірану.
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Експерти відзначають, що для якісного імпортозаміщення в галузі підводного видобутку вуглеводнів необхідно не менше п'яти років і великі інвестиції.