Компанія Ахметова в першому півріччі збільшила збиток у 4 рази

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у січні-червні 2015 року збільшив чистий збиток в 4,2 рази порівняно з аналогічним періодом 2014 року – до 20,794 мільярда гривень з 4,925 мільярда гривень.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно зі звітом, консолідована виручка ДТЕК за 6 місяців 2015 року зросла на 4,6% - до 45,728 мільярда гривень з 43,715 мільярда гривень.

Також повідомляється, що за вказаний період прибуток ДТЕК до вирахування податків (EBITDA) скоротився в 2,4 рази - до 2,950 мільярда гривень.

Капітальні інвестиції компанії в січні-червні поточного року порівняно з січнем-червнем 2014 року знизилися на третину – до 1,875 мільярда гривень.

Станом на 30 червня 2015 року борг компанії становив 53,471 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2014 році отримав чистий збиток у розмірі 19,648 мільярда гривень, тоді як 2013 рік компанія закінчила з чистим прибутком 2,98 мільярда гривень.

Компанія в 2014 році скоротила виробництво електроенергії на 9,9% - до 47,79 мільярда кВт/год порівняно з 53,05 мільярда кВт/год за 2013 рік. Видобуток вугілля в 2014 році скоротився на 10,4% - до 37,12 мільйона тонн з 41,41 мільйона тонн роком раніше.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент".

У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Дніпроенерго".

Компанія "Сервіс-Інвест", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", "ДТЕК Донецькобленерго" та ПАТ "Дніпрообленерго" представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить "Київенерго", яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.