Кабмін підтвердив зниження ціни на газ для населення в опалювальний сезон

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду 30 вересня заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Гроші на газ ми накопичуємо, соціальну ціну ми сьогодні встановлюємо. Ще раз підкреслюю - це 50% від ринкової вартості газу. Ринкова вартість 7188 грн. На обсяг газу, який споживають домогосподарства, до 200 куб. м газу, Кабінет міністрів України сьогодні ухвалює рішення про зниження ціни, вдвічі менше - це 3600 грн», - сказав Яценюк.

«Кабінет міністрів відповідно до повноважень, наданих законом, приймає рішення щодо надання усім громадянам України соціальної норми обсягом 200 куб. м газу за ціною 3600 грн, що удвічі дешевше, ніж ринкова ціна природного газу», - додав Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, уряд компенсує різницю у ціні на газ за рахунок коштів держбюджету.

Разом з тим, Яценюк уточнив, що соціальна норма на газ вводиться для домогосподарств, які використовують даний вид палива для опалення.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКУ, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення у 3,3 разу - до 3600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становить 7188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня було підвищено тариф на теплопостачання для населення - на 72%, до 537,2 грн за 1 Гкал. Також НКРЕКУ з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.