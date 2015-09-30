Україні потрібно $1,3 мільярда на закупівлю газу в зимовий період - Яценюк





Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду 30 вересня заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Загальний пакет фінансових коштів, необхідний для проходження зими, становить близько 1,3 млрд дол. США, з яких 500 млн дол. вже на рахунках «Нафтогазу», 300 млн дол. – сподіваємося на позитивне рішення Європейського банку реконструкції та розвитку, і 500 млн дол. до кінця поточного року Світовий банк надасть НАК «Нафтогаз України» під державні гарантії для проходження опалювального сезону», - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр додав, що 30 вересня Європейський банк реконструкції та розвитку почав розгляд питання про надання «Нафтогазу» 300 млн дол. кредиту для закупівлі газу в ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.

«Нафтогаз України» планує наприкінці вересня – початку жовтня підписати тристоронню угоду на поставки російського природного газу.