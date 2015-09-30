"Нафтогаз" з 1 жовтня втрачає монополію на ринку природного газу України

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" з 1 жовтня 2015 року у зв'язку зі вступом в силу нового закону про ринок природного газу втрачає своє монопольне становище.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду 30 вересня заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Оскільки з 1 жовтня набуває чинності закон України про ринок газу, це кардинально змінює систему координат і ринок газу як такої. НАК "Нафтогаз України" втрачає свою монополію як поставок, так і з продажу природного газу. Ми фактично будуємо повністю європейську немонополізовану систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати і де, покупець сам визначає, у кого купувати", - сказав Яценюк.

Читайте також"Нафтогаз" прогнозує падіння в 2015 році обсягів транзиту російського газу через Україну на 20%

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у квітні 2015 року прийняла запропонований урядом Закон "Про ринок природного газу".

Читайте такожКоболєв назвав збиток "Нафтогазу" за підсумками року – 6 мільярдів гривень

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.