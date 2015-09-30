"Нафтогаз" за півроку скоротив збиток у 7 разів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України"в січні-червні 2015 року скоротив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 7 разів - до 4,5 мільярда гривень з 32,6 мільярда гривень.

Про це говориться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції в січні-червні 2015 року збільшився порівняно з січнем-червнем 2014 року до 53,6 мільярда гривень з 35,9 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії за перше півріччя 2015 року склала 6,7 мільярда гривень, тоді як аналогічний період минулого року "Нафтогаз" закінчив з валовим збитком в 3,7 мільярда гривень.

У компанії зазначають, що збитки "Нафтогазу" за звітний період склали 23,3 мільярда гривень, але за рахунок прибутку від транзиту газу, а також прибутку дочірніх компаній їх вдалося частково компенсувати.

Згідно зі звітом, у першому півріччі поточного року "Нафтогаз" зазнав 12,5 мільярда гривень збитків від курсових різниць, 8,9 мільярда гривень – від реалізації природного газу населенню, а також 1,9 мільярда гривень – від несанкціонованого відбору газу в зоні АТО.

При цьому компанії вдалося отримати 8,8 мільярда гривень валового прибутку від надання послуг з транспортування природного газу, 8 мільярдів гривень – завдяки прибутку дочірніх компаній, а також 2 мільярди гривень – від реалізації газу промисловим споживачам і від інших видів діяльності.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2014 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2013 роком у 5 разів - до 88,433 мільярда гривень. У 2013 році "Нафтогаз" отримав 17,957 мільярда гривень чистого збитку, 2012 рік компанія закінчила з 31,466 мільярда гривень чистого збитку.