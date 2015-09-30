Україна погодила всі процедури для підписання "зимового пакету" щодо поставок російського газу

Україна погодила всі необхідні процедури для підписання протоколу про організації поставок газу з Росії в Україну в рамках "зимового пакету", повідомив журналістам голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Всі погодження є, нам нічого не треба. Протокол (тристоронній протокол із "зимового пакету" - УНІАН) був узгоджений ще тиждень тому. З нашого боку всі процедури виконані. Зараз повинні пройти всі процедури на тристоронньому рівні (на рівні Росії та Європейської комісії - УНІАН), і тоді ми завершимо процес. Кабмін рішення, авторизирующее пана Демчишина (міністра енергетики та вугільної промисловості України - УНІАН) на підписання протоколу, прийняв ще тиждень тому", - сказав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня міністри енергетики України і Росії Володимир Демчишин і Олександр Новак, а також віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович погодили умови зимового газового пакета. Документ був парафований, проте його підписання і затвердження зажадало окремих процедур. Були також узгоджені всі ключові позиції щодо додаткової угоди до контракту на поставку газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Парафований протокол діє з 1 жовтня 2015 року до кінця березня 2016 року. Згідно з документом, українська сторона взяла зобов'язання закупити, починаючи з жовтня, 2 мільярда кубометрів газу для закачування до сховищ. Ціна газу складе близько 227 доларів за тисячу кубометрів. На закупівлю уряд України має виділити 500 мільйонів доларів. Інші необхідні для оплати газу кошти можуть виділити донори України – Світовий банк та ЄБРР.