Тристоронній протокол по російському газу буде підписано найближчим часом - Демчишин

16:52, 30 вересня 2015
Енергетика
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Деталі угоди вже узгоджено, а подальші дії є лише процедурними формальностями.

Фото: УНИАН

Тристоронній протокол між Україною, Євросоюзом і Росією про купівлю нашою країною російського газу буде підписаний найближчим часом, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду.

"Підписання, думаю, найближчим часом... З нашого боку всі процедури були виконані", - сказав він.

За словами міністра, деталі угоди вже узгоджено, а подальші дії є лише процедурними формальностями.

"Найголовніше – що є гроші і є газ", – підкреслив Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Демчишин заявив, що Україна почне закачку російського газу для проходження опалювального сезону одразу після підписання тристороннього протоколу з так званого зимового пакету, однак при цьому не зупинить реверсних поставок палива з Європи.

За словами Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, для проходження опалювального сезону Україна має закачати до сховищ не менше 19 мільярдів кубометрів газу. На поточний момент запаси газу становлять 15,5 мільярда кубометрів.

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