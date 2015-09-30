ЄБРР виділив Україні $300 мільйонів на закупівлю газу з ЄС

Рада директорів одного з основних кредиторів України Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалив виділення нашій країні кредиту в обсязі 300 мільйонів доларів для закупівлі Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" природного газу на європейському ринку і закачування його до підземних сховищ, що дозволить провести опалювальний сезон 2015-2016 років.

Про це говориться в заяві ЄБРР, яка розміщена на сайті банку.

"Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила проект, що передбачає надання українській національній нафтогазовій компанії "Нафтогаз України" кредит у розмірі до 300 мільйонів доларів на закупівлю природного газу на європейському ринку для заповнення сховищ на опалювальний сезон", - говоирться в заяві банку.

В ЄБРР підкреслили, що разом із закупівлею палива, кредит також дозволить профінансувати суміжний ряд проектів, які сприятимуть посиленню енергетичної безпеки України за рахунок диверсифікації постачальників та маршрутів постачання природного газу.

"Він тісно пов'язаний з попереднім спільним проектом з НАК "Нафтогаз України", який був підписаний між ЄБРР та Україною 2014 року та передбачає модернізацію і ремонт ключових ділянок західної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", що є одним з ключових елементів газотранспортної системи України", - підкреслили в ЄБРР, додавши, що обидва проекти стануть важливою віхою у реформуванні газового сектору України.

Як підкреслив управляючий директор ЄБРР з енергетики та природних ресурсів Ріккардо Пуліті, кредитні кошти дозволять реалізувати ідею створення незалежного регулятора на паливному ринку, вдосконалити тарифну методологію, впровадити кодекс газових мереж.

Програма вдосконалення корпоративного управління "Нафтогазу України" оплачується з мультидонорского рахунку ЄБРР-Україна, який був створений Банком 2014 року і фінансується Фінляндією, Францією, Німеччиною, Голландією, Швецією, Швейцарією, Великобританією, США, Данією, Японією і Норвегією.

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Як повідомляв УНІАН, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів. На поточний момент Україна в сховищах накопичено близько 15,5 мільярда кубометрів палива. Як очікується, Україна зможе закупити у Росії близько 2 мільярдів кубометрів відсутнього обсяг. Інший газ буде закуплений у європейських постачальників. Фінансування закупівлі здійснюється як за рахунок власних коштів України – в обсязі 500 мільйонів доларів, так і за рахунок залучених коштів: а саме – кредитних ресурсів ЄБРР та Світового банку.

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 11 мільярдів євро в рамках 346 проектів в країні.