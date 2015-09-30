Атомним станціям продовжують обмежувати вироблення електроенергії – "Енергоатом"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє про обмеження вироблення електроенергії на атомних електростанціях в умовах дефіциту електроенергії в країні, повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні, коли на енергоринку глибокий системний дефіцит енергоресурсів: води немає, вугілля немає, газу немає, мазуту як завжди немає, - атомні станції працюють з диспетчерськими обмеженнями", - говориться в офіційній відповіді "Енергоатому" на критику бізнесменом Костянтином Григоришиним в ЗМІ низького коефіцієнта використання встановлених потужностей атомних станцій.

У повідомленні наголошується, що в умовах дефіциту ресурсів для ГЕС і ТЕС атомні станції працюють з диспетчерськими обмеженнями. Так, протягом січня-серпня 2015 року АЕС через балансові обмеження недовиробили 1,8 мільярда кВт-год (недоотримання компанією 682 мільйонів гривень доходу).

Крім того повідомляється, що "Енергоатом" збільшив термін планових ремонтів енергоблоків українських АЕС через тривалу ратифікацію парламентом кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Євроатомом на суму 600 мільйонів євро, які планується направити на підвищення безпеки блоків АЕС.

"2 роки знадобилося уряду і Верховній Раді для ратифікації підписаних "Енергоатомом" ще 2013 року кредитних угод з ЄБРР і Євроатомом на 600 мільйонів євро. І тільки 2015 року компанія, виконавши всі умови щодо Гарантійних та Кредитних угод, отримала можливість використовувати кредитні кошти для підвищення безпеки АЕС. Який результат цієї затримки? Збільшення термінів ремонтних кампаній сьогодні, щоб надолужити згаяний час вчора", - заявили в "Енергоатомі".

У компанії підкреслили, що саме тому штучно знижується важливий показник для атомників - коефіцієнт використання встановлених потужностей (КВВП).

Також в "Енергоатомі" повідомили, що тривалість робіт з продовження термінів експлуатації енергоблоків пов'язана з поганим фінансуванням, яке не забезпечує в належної кількості Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

"За 5 років до закінчення терміну експлуатації Рівненського першого енергоблоку "Енергоатом" прийшов до НКРЕКУ з простягнутою рукою за коштами на продовження ресурсу, щоб розмити відповідні роботи на 4-5 років ремонтних кампаній і не зупиняти окремо енергоблоки на 200-300 діб. Як це робиться в усьому цивілізованому світі", - говориться в повідомленні.

"Замість цього НКРЕКУ затягнула процес виділення коштів до останнього, і те, що весь світ робить протягом 5-10 років, "Енергоатом" був змушений робити в дуже стислі терміни. Причому при повному дотриманні всіх процедур держзакупівель, які настільки зарегульовані, що будь-який тендер може бути скасованим або затягнутим через будь-які скарги зацікавлених (або незацікавлених) осіб", - додали в держкомпанії.

Як наголошується в повідомленні, через це країна недоотримала 2,5 мільярда кВт-год електроенергії, яка вдвічі дешевше за вироблену на теплових електростанціях.

Прес-служба також повідомляє, що з початку 2000-х років "Енергоатом" займався питаннями регулювання потужності. У 2006 році на другому блоці Хмельницької АЕС відбулися перші випробування роботи в маневровому режимі.

Результатами, показаними другим блоком Хмельницької станції в 2006 році, атомники були незадоволені. Однак на наступні випробування "Енергоатом" отримав дозвіл від диспетчерів "Укренерго" лише цього року.

"У тій ситуації, яка склалася на енергоринку наприкінці 2014 року, на "Енергоатом" лягла відповідальність за утримання всієї системи вцілому. Коли власники ТЕС не змогли в достатньому обсязі забезпечити генерацію вугіллям, а гідроелектростанції зіткнулися з нестачею водних ресурсів, тільки тоді випливло на поверхню, що АЕС - таки вирівнюють пікові навантаження", - підкреслили в держкомпанії.

При цьому повідомляється, що всі генерації, крім атомників, отримують доплати за маневреність. Між тим, диспетчера де-факто розвантажують "не придатні" до маневрів АЕС так само, як інші види генерації, тільки заважаючи регламентувати таку діяльність.

"Тому зрозуміло, чому навесні, коли "Енергоатом" зробив наступний крок до регламентування своєї роботи в маневровому режимі, ми зіткнулися з інформаційним опором з боку одного з гравців на енергоринку", - додали в "Енергоатомі".

Разом з тим, в компанії зазначили, що "Енергоатом" завжди підкреслював критичну необхідність добудови Ташлицької гідроакумулюючої атомної станції в складі 6 гідроагрегатів (на сьогодні працюють лише два, пуск другого відбувся 2007 року).

"Реалізація цього проекту в повному обсязі (шістьма гідроагрегатами) є логічною складовою, яка дозволить вирішити багато проблем енергосистеми на півдні країни, забезпечить не лише згладжування пікових навантажень, але й ліквідує дефіцит водних ресурсів в регіоні", - говориться в повідомленні.

При цьому в прес-службі повідомили, що слова Григоришина про потрійне фінансування "Енергоатомом" добудови Ташлицької ГАЕС не відповідають дійсності.

"Григоришин у своєму інтерв'ю, очевидно, переплутав дві гідроакумулюючі електростанції - Дністровської і Ташлицьку. Тому що за роки, що минули з моменту пуску другого гідроагрегату (2008-2015 рр..), за рахунок тарифу і держбюджету профінансовано лише близько 580 мільйонів гривень замість 757 мільйонів гривень запланованих, і проти 1,5 мільярда гривень (у старих, до 2014 року цінах) вартості однієї (а не чотирьох) установок ГАЕС", - уточнили в компанії.

У той же час прес-служба повідомляє, що обсяг виробітку та відпуску електроенергії атомними станціями в енергосистему в ручному режимі планують фахівці Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також держкомпанії "Укренерго", при цьому атомники не можуть досягти необхідного обсягу фінансування, коли НКРЕКУ не завжди враховує в тарифі "Енергоатома" виплату податків і не виділяє кошти на необхідні програми.

"Наприклад, цього року "Енергоатом" змушують нарахувати штучно створені зобов'язання по сплаті до держбюджету частини прибутку в 4,7 мільярда гривень за 2014 рік, коли чистий збиток НАЕК "Енергоатом" склав 6,5 мільярда гривень - практично чверть всього доходу компанії", - підкреслили в держкомпанії.

Як повідомляють в прес-службі, в 2007 році в тарифі "Енергоатома" на сплату податку на прибуток було передбачено 127,5 мільйона гривень, а нараховано 342,6 мільйона гривень. Для покриття дефіциту "Енергоатом" взяв потрібну суму в комерційних банках, залишивши собі зобов'язання по сплаті кредиту та податків. У 2009 році ставки збільшилися, але в тариф для сплати податку на прибуток закладено 283,5 мільйонів гривень при нарахуванні 718 мільйонів гривень.

"Далі по наростаючій: 2011 рік - дефіцит 695 млн, а вже в 2012 році компанія сплатила 2,4 мільярда гривень, хоча нам було виділено державою в тарифі 59 млн грн. Щорічно "Енергоатом" змушують брати додаткові і додаткові кредити. Результатом сьогодні, станом на вересень 2015 року, маємо незабезпечений тарифом дефіцит у 6,25 мільярда гривень", - наголошується в повідомленні.

Тим часом повідомляється, що держпідприємство "Енергоринок" знижує доходи "Енергоатому", не сплачуючи своєчасно кошти за відпущену електроенергію, а також нарощує борги перед компанією.

"На сьогодні "Енергоринок" повинен нам 10,2 мільярда гривень, які жоден олігарх, політик, чиновник або експерт не знає, як повернути. До речі, було б цікаво почути точку зору Григоришина на те, як вирішити цю проблему", - заявили в держкомпанії.

Разом з тим прес-служба зазначає, що "Енергоатом" спільно з НЕК "Укренерго" реалізує два проекти, які дозволять видати додаткові 1,7 ГВт потужності - майже 2 непрацюючих атомних блоку-мільйонника, що теж впливає на показник КВВП. Для реалізації цих проектів в умовах інформаційної війни компанія закуповує 7 одиниць трансформаторного обладнання на 331 мільйон гривень у Запорізького заводу трансформаторів, який вважається лідером у своїй галузі.

"І не тому, що цей завод має потужний бізнес-лобі. А тому, що це: а) високоякісне обладнання; б) вітчизняний виробник; в) протистояння експансії сусідньої держави-агресора", - уточнили в "Енергоатомі".

Крім того, повідомляється, що аналогічним чином в "Енергоатомі" мають намір реалізувати добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС без корпорації "Росатом", але в тісній кооперації з чеською компанією Skoda JS.

При цьому в прес-службі наголосили, що незважаючи на те, що ЗМІ позиціонують Skoda як компанію з акціонерним капіталом РФ, ця компанія працює за законами та стандартами ЄС, залишаючи саме там податки, створюючи робочі місця для громадян ЄС та повністю підкоряючись європейським нормам і правилам.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.