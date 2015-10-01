Ставка "Газпрому" на Азію може провалитися: Китай і Японія переглянули плани

Ставка "Газпрому" на постачання газу в Китай може не виправдатися, пишуть "Ведомости".

Держплан Китаю припускає, що до 2020 р. споживання газу в країні перевищить 360 млрд куб. м. Але CNPC очікує, що попит в кращому випадку досягне 334 млрд куб. м, а в гіршому – не перевищить 269 млрд куб. м. В презентації йдеться, що до 2020 року Китай імпортуватиме 75-80 млрд куб. м трубопровідного газу. Зараз весь трубопровідний газ він отримує з Туркменії і М'янми. В цей же час почнуться поставки газу в невеликих обсягах з Росії по газопроводу «Сила Сибіру». Всього по 30-річному контракту «Газпром» буде продавати в Китай по 38 млрд куб. м газу в рік.

Читайте також"Нафтогаз" збільшить розмір позовних вимог до "Газпрому"До 2030 р. сам Китай хоче видобувати 270-346 млрд куб. м (в залежності від успіхів у розробці родовищ сланцевого газу), імпортувати по трубах 120-130 млрд куб. м і ще 70-80 млрд куб. м у вигляді СПГ (в тому числі з Росії).

«Газпром» планує збільшити частку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в загальному обсязі експорту з нинішніх 7 до 19% до 2020 р., повідомив ТАСС з посиланням на голову ради директорів компанії Віктора Зубкова. До 2035 р. цей показник досягне 35%, заявив Зубков на X Євразійському форумі Kazenergy.

Виходить, що, навіть якщо інші країни не будуть нарощувати постачання трубопровідного газу в Китай, на «Газпром» до цього моменту прийдеться не більше 40-55 млрд куб. м в рік.

Перегляду прогнозу попиту слід було очікувати – китайська економіка сповільнюється і, якщо раніше до 2020 р. прогнозували триразове-чотирикратне зростання споживання, тепер воно зросте вдвічі, каже портфельний керуючий Financial Group Сергій Вахрамєєв. Але і це двократне зростання, швидше за все, може дозволити «Газпрому» наростити поставки приблизно до 60 млрд куб. м, питання – наскільки це буде вигідно для монополії, міркує експерт.

Крім того, найбільший в Азії споживач СПГ – Японія чекає радикальної зміни ціноутворення на газ, повідомив заступник гендиректора Tokyo Gas Ясунобо Воно. Після аварії на АЕС «Фукусіма» в Японії довелося купувати багато дорогого СПГ для теплових станцій. Постачальники розраховували, що попит на нього зростатиме. Але країна вирішила відновити роботу частини АЕС. Перший блок був запущений в серпні цього року, ще п'ять визнано такими, що відповідають новим нормам, а всього заявки подані на 25 блоків, повідомляється в презентації Ясунобо Воно.

Якщо газ виявиться неконкурентоспроможним, то попит на нього в Японії знизиться з нинішніх 90 млн т на рік до приблизно 60 млн т до 2030 р., прогнозує він. Від російських постачальників Японія, як і європейські споживачі, чекає і більш м'якого підходу до умови «бери або плати», додав Ясунобо Воно.

Причому так само, як і Європа, Японія робить ставку на енергозбереження і поновлювану енергетику, повідомив директор департаменту Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії Тошихіко Фуджиі.