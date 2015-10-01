Придніпровська ТЕС відновила роботу після двомісячного простою

«О 03.45 розпочато пускові операції на енергоблоці № 8, який станом на 17.40 несе навантаження 38 МВт і продовжує набирати потужність.

ДТЕК зміг забезпечити накопичення вугілля на Придніпровській ТЕС для початку опалювального сезону 2015-2016 — зараз на складах ТЕС 72 тис. тонн.

О 15.44 ДТЕК Придніпровська ТЕС була синхронізована з енергосистемою країни і несе узгоджене з диспетчерською системою навантаження, балансуючи дніпровський енерговузол», - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що 1 серпня 2015 р. Придніпровська ТЕС була вимушено зупинена.

«Причина — відсутність регулярних поставок антрациту з Донбасу, неможливість купувати таке вугілля за кордоном через високу ціну, прив'язану до валюти і напівмільярдний борг ДП «Енергоринок» і споживачів Дніпропетровська за вже відпущені енергетиками електроенергію і тепло», - стверджують у ДТЕК.

За їх інформацією, рішення зупинити станцію було прийнято для накопичення необхідного запасу палива на початок опалювального сезону.

Придніпровська ТЕС виробляє електроенергію та забезпечення теплом 200 тис. мешканців лівобережної частини Дніпропетровська, зазначають у компанії.

Повідомляється, що Придніпровська ТЕС відновила свою роботу завдяки нагромадженню проектного антрацитового вугілля від своїх традиційних постачальників — шахт у Луганській області ДТЕК «Ровенькиантрацит» і ДТЕК «Свердловантрацит». Ці вуглевидобувні підприємства перереєстровані на територію, підконтрольну українській владі і працюють згідно з державним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин назвав інсинуацією та бажанням створити ажіотаж в енергетичній сфері зупинку Придніпровської ТЕС.