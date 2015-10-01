Нафта марки Brent наблизилася до $49 за барель

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,39 до $48,76 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,65 до $45,74, пише Рейтер.

Світове споживання нафти в першому півріччі зросло на 3,3 відсотка в порівнянні з тим же періодом минулого року до 71,4 мільйона барелів на добу, згідно з розрахунками Joint Oil Data Initiative (JODI).

Трейдери відзначають також підвищені політичні ризики, пов'язані з неузгодженими бомбардуваннями Сирії ВПС США і Росії.

Незважаючи на зростання котирувань ф'ючерсів, ціни на фізичному ринку знижуються через уповільнення економічного зростання в Азії, яке загрожує спадом споживання палива.

Середня ціна нафти Dubai у вересні знизилася до мінімальної з лютого 2009 року - $45,375, повідомили трейдери. Південна Корея у вересні знизила імпорт нафти на 0,8 відсотка порівняно з минулим роком до 76,1 мільйона барелів, згідно з попередніми даними.

За останні два дні з'явилися нові ознаки повільного зростання економіки в Азії: виробнича активність в Китаї у вересні знизилася другий місяць поспіль, а настрій японських виробників погіршився в третьому кварталі.