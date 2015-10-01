В Україні набув чинності закон про ринок газу – "Нафтогаз" втрачає монополію

В Україні 1 жовтня 2015 року набрав чинності закон про ринок природного газу, відповідно до якого найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку.

«Ми фактично будуємо повністю європейську немонополізовану систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати і де, покупець сам визначає, у кого купувати», - заявив напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи набрання чинності законом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у квітня 2015 року ухвалила запропонований урядом Закон «Про ринок природного газу».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.