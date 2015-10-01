Кабмін призначив виконуючого обов'язки керівника Зони відчуження ЧАЕС

Відповідне рішення закріплене у постанові Кабміну №1004-р від 23 вересня цього року.

"Призначити Петрука Віталія Вікторовича виконуючим обов'язки голови Державного агентства України з управління Зоною відчуження до призначення в установленому порядку голови цього агентства", - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Кабінет міністрів за пропозицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка прийняв рішення звільнити з займаної посади голову Державного агентства з управління Зоною відчуження Юрія Антипова за виявлені зловживання, який займав цю посаду з травня поточного року.

Голова уряду зазначив, що рішення про звільнення керівника Зони відчуження грунтується на зверненні Європейського банку реконструкції та розвитку, а також на фактах невиконання доручень уряду.

Також Яценюк доручив призначити тимчасового керуючого Зоною відчуження строком на один місяць, а потім провести прозорий кадровий конкурс на посаду глави відомства.

Довідка УНІАН. Зона відчуження Чорнобильської АЕС, звана також Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. іменувалася 30-кілометровою зоною, — заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.