"Укрнафта" виплатила "Нафтогазу" 200 мільйонів гривень дивідендів за 2014 рік

Про це на зустрічі з журналістами сказав голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс.

«На цьому тижні ми заплатили 200 млн грн. Збираємося найближчим часом виплатити решту суми», - сказав Роллінс, додавши, що міноритарні акціонери поки що не отримали свої дивіденди.

За словами Роллінса, виплата дивідендів державі в особі НАК «Нафтогаз України» є його пріоритетним напрямом. Другим за значущістю напрямом для нього є вирішення питань заборгованості з податків, сума за якими сягає близько 9 млрд грн. Саме з цих питань, за словами глави «Укранфти», він і зустрічався з главою ДФС Романом Насіровим і міністром фінансів Наталією Яресько.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укрнафта» направить на виплату дивідендів 100% свого чистого прибутку за 2014 рік, що в грошовому вираженні становить 1,264 млрд грн.

Варто зазначити, що на розгляд акціонерів виносилися два проекти рішення щодо виплати дивідендів. Перший проект рішення був внесений міноритарним акціонером «Укрнафти» компанією Littop, що володіє близько 13% акцій підприємства.

Компанія пропонувала направити на виплату дивідендів 50% від чистого прибутку «Укрнафти» за 2014 рік. Решту коштів - направити на інвестиції та розвиток компанії.

Другий проект рішення був внесений наглядовою радою «Укрнафти», більшість членів якої представляє інтереси державного «Нафтогазу», що володіє 50% + 1 акція підприємства.

Державний акціонер запропонував направити 100% прибутку на виплату дивідендів.

Виступаючи на загальних зборах акціонерів, представник компанії Littop відзначив якусь несправедливість пропозиції мажоритарного акціонера в особі «Нафтогазу», повідомивши, що в іншій компанії - «Укргазвидобування», де «Нафтогазу» належить 100% акцій, було прийнято рішення весь чистий прибуток газодобувного підприємства направити на його розвиток.

У своєму виступі представник компанії Littop послався на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина, зроблену ним у квітні 2015 року.

«Укрнафта» за результатами діяльності 2003-2010 років вже здійснила виплату дивідендів на суму 9,093 млрд грн, з яких 4,656 млрд грн припало на частку акцій НАК «Нафтогаз України», тобто надійшло до бюджету країни.