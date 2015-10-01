Провідні європейські газотрейдери зацікавилися поставками газу в Україну

Провідні європейські газотрейдери готові брати участь в тендерах на поставку європейського газу в Україну, оплата якого буде здійснюватися за кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

30 вересня Рада директорів ЄБРР ухвалив рішення про надання Україні кредиту в 300 мільйонів доларів на закупівлю газу на європейських ринках і реформу нафтогазового сектора.

"Попередні кваліфікаційні процедури тендерів, які пройдуть під контролем ЄБРР, почалися минулого тижня. Всі провідні європейські трейдери беруть участь!", - написав Шевальов, зазначивши, що рішення ЄБРР по суті "історичне та революційне".

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Як повідомляв УНІАН, разом із закупівлею палива, кредит у 300 мільйонів доларів також дозволить профінансувати суміжний ряд проектів, які будуть сприяти посиленню енергетичної безпеки України за рахунок диверсифікації постачальників і маршрутів постачання природного газу. Як підкреслювали в ЄБРР, кредит тісно пов'язаний з попереднім спільним проектом з НАК "Нафтогаз України", який був підписаний між ЄБРР та Україною у 2014 році і передбачає модернізацію і ремонт ключових ділянок західної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород".