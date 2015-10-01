Російська нафта протягом року подешевшала більш ніж вдвічі
Протягом січня-вересня поточного року середня ціна нафти Urals склала 54,41 долара за барель проти 105,07 долара за аналогічний період минулого року.
Середня за вересень ціна на нафту марки Urals, основний товару російського експорту, знизилася в 2,05 рази порівняно з минулим роком і склала 46,66 долара за барель, повідомляє Прайм.
У вересні 2014 року середня ціна нафти Urals становила 95,84 долара за барель.
За січень-вересень поточного року середня ціна нафти склала 54,41 долара на барель проти 105,07 долара за аналогічний період минулого року.
"Мінекономрозвитку виходить у своєму прогнозі з ціни нафти в 50 доларів за барель у 2016 році, на 2015 офіційний прогноз міністерства становить також 50 доларів за барель", - говориться в повідомленні.
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У 2014 році середньорічна ціна нафти Urals склалася на рівні 97,6 долара за барель, знизившись до показника попереднього року на 9,53%. Економіка РФ в минулому році, за оцінкою Мінекономрозвитку, зросла на 0,6%.