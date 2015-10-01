Російська нафта протягом року подешевшала більш ніж вдвічі

Середня за вересень ціна на нафту марки Urals, основний товару російського експорту, знизилася в 2,05 рази порівняно з минулим роком і склала 46,66 долара за барель, повідомляє Прайм.

У вересні 2014 року середня ціна нафти Urals становила 95,84 долара за барель.

За січень-вересень поточного року середня ціна нафти склала 54,41 долара на барель проти 105,07 долара за аналогічний період минулого року.

"Мінекономрозвитку виходить у своєму прогнозі з ціни нафти в 50 доларів за барель у 2016 році, на 2015 офіційний прогноз міністерства становить також 50 доларів за барель", - говориться в повідомленні.

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У 2014 році середньорічна ціна нафти Urals склалася на рівні 97,6 долара за барель, знизившись до показника попереднього року на 9,53%. Економіка РФ в минулому році, за оцінкою Мінекономрозвитку, зросла на 0,6%.