Україна у вересні імпортувала газ тільки зі Словаччини





Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини, компанії FGSZ.

За її даними, Україна у серпні імпортувала лише 40,278 тис. куб. м природного газу за технічної можливості близько 500 млн куб. м на місяць.

Також, за даними FGSZ, імпорт газу з Угорщині не здійснюється і на початок жовтня.

За даними словацької компанії Eustream, Україна у вересні імпортувала з Словаччини близько 800 млн куб. м газу.

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Як повідомляв УНІАН 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ.

Восени 2015 року почала отримувати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.