"Газпром" збільшив до 100% свою частку в трьох компаніях зі зберігання газу в Європі

"Газпром" і німецька Wintershall Holding GmbH (100% дочірнє підприємство концерну BASF SE) завершили обмін активами, йдеться в повідомленнях компаній, передає РИА Новости.

У результаті обміну активами BASF розширює сферу видобутку нафти і газу і виходить з бізнесу з торгівлі і зберігання газу. "Газпром" у свою чергу збільшив до 100% свою частку в компаніях з торгівлі і зберігання газу в Європі Wingas, Wieh (Wintershall Erdgashandelshaus Berlin), Wiee (Wintershall Erdgashandelshaus Zug), а також отримав 50% в компанії Winz, яка веде розвідку і видобуток вуглеводнів у Північному морі.

Компанія Wintershall отримала 25,01% в проекті з розробки та освоєння ділянок 4А і 5А ачимівських відкладень Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища.

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Освоєння двох блоків Wintershall і "Газпром" будуть здійснювати спільно. Згідно з планом розробки, загальні вуглеводневі запаси ділянок IV і V становлять 274 мільярди кубометрів природного газу і 74 мільйони тонн конденсату, що відповідає в цілому 2,4 мільярда барелів нафтового еквівалента. Передбачається, що на етапі досягнення проектної потужності обсяг видобутку на обох ділянках досягне не менше восьми мільярдів кубометрів газу в рік. Початок виробництва запланований на 2018 рік.

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У грудні 2013 року "Газпром" і Wintershall підписали основну угоду про обмін активами. Wintershall — дочірнє підприємство концерну BASF. Компанія більше 75 років займається пошуком та видобутком нафти і газу. Концерн здійснює свою діяльність в Європі, Північній Африці, Південній Америці, а також в Росії і Прикаспійському регіоні.