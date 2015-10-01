Транзит російського газу через Україну у вересні збільшився на 49%

Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії «Укртрансгаз».

Порівняно з серпнем 2015 року транзит російського газу у вересні 2015 року скоротився на 13,9%.

Як зазначили в компанії, за 9 місяців цього року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було транспортовано 48,2 млрд куб. м газу, що на 4% менше аналогічного періоду минулого року.

Станом на ранок 1 жовтня добове надходження газу через вітчизняну ГТС для споживачів Європи та Молдови становить 206,1 млн куб. м, що на 64% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м із 62 млрд куб. м.