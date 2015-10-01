Режим Асада гарантує високі доходи "Газпрому" - ЗМІ

Повалення режиму Башара Асада у Сирії загрожує зміною балансу на європейському газовому ринку, оскільки в цьому випадку Катар може побудувати прямий газопровід через сирійську територію до Туреччини, повідомляє Газета.ру.

"Саме Сирія є оптимальним маршрутом для поставок до Туреччини, а далі — в Європу газу з Катару, який вже є одним з найбільших постачальників на ринки ЄС", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що Катар постачає на світовий ринок близько 77 мільйонів тонн зрідженого природного газу на рік, що еквівалентно приблизно 106 мільярдів кубометрів. Близько третини цих обсягів йде до Європи.

"В останні роки "Газпром" забезпечує близько 25-30% європейського ринку. Частка Катару, за інформацією видання, приблизно в чотири рази менше, але може зрости за умови будівництва труби. При цьому експорт "Газпрому" скорочується: за підсумками першого півріччя 2015 року він порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротився на 8% і склав 74,275 мільярдів кубометрів", - підкреслює автор статті.

Але навіть у разі повалення режиму Асада нестабільність у регіоні збережеться. Крім того, зараз у Катару на газовому ринку Європи з'явився новий сильний конкурент — Іран, який після зняття міжнародних санкцій також може почати поставки в ЄС. А запаси Ірану, за оцінкою британської ВР, є найбільшими у світі — близько 34 трильйонів кубометрів (17-18% від світових).

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Вже обговорюються поставки іранського газу до Європи, яка в цьому зацікавлена, в першу чергу тому, що це дозволить знизити залежність від Росії. У середині вересня The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляла, що найбільші європейські енергетичні компанії (німецькі RWE і E. On AG, французькі Total і Engie, британська ВР, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, норвезька Statoil і іспанська Repsol) мають намір широко інвестувати в іранський газовий сектор, розраховуючи випередити в цьому відношенні Америку і Китай.