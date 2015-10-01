Міненерговугілля хоче залучити МВФ до реформування вугільної галузі України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості хоче залучити Міжнародний валютний фонд, ключового кредитора України, до реформування вугільної галузі країни, для якої більше року відсутня пряма бюджетна дотація.

Про це на громадській раді при Міненерговугілля повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Я нещодавно зустрічався з представниками МВФ. Вони розуміють проблему (вугільної галузі України - УНІАН). Ми домовилися, що найближчим часом у нас буде зустріч. Я хочу, щоб у нас була окрема програма, пряма, через бюджет, їх цільова програма під реорганізацію, реформування вугільної промисловості", - сказав міністр.

"Якщо вони не погодяться, то, може, вони як-то делегують цю функцію на ЄБРР або Світовий банк", - додав він.

За словами Демчишина, на даний момент держава не в змозі здійснювати дотації вугільної галузі, на яку раніше прямувало понад 10 мільярдів гривень на рік.

Варто зазначити, що МВФ не займається фінансовою підтримкою якихось окремих галузей економіки.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2015 року міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості хоче відновити пряму дотацію державних шахт з бюджету для покриття різниці між собівартістю видобутку і продажем вугілля.

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Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 мільярдів гривень, однак через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, було виділено близько 9 мільярдів гривень.

З початку 2015 року пряма дотація державних шахт з бюджету фактично не здійснювалася.