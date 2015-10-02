Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ситуації в Сирії

На світових торгах у п'ятницю, 2 жовтня, ціни на нафту ростуть на тлі ситуації в Сирії, свідчать дані торгів.

Так, Brent вже подорожчала на 1,36% - до $48,34 за барель, а WTI - на 1,83%, до $45,56.

Читайте такожІран почав переговори з нафтовими компаніями Total, Eni і SaipemЯк повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати військово-повітряні сили тільки для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». 30 вересня та 1 жовтня російські ВПС завдали авіаударів в Сирії.

Між тим, незважаючи на зростання цін на нафту, експерти наголошують - ринкові показники залишаються слабкими, а це буде сприяти зниженню вартості нафти найближчим часом.