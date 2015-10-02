Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для Азії - ЗМІ

Саудівська Аравія, як очікується, знизить відпускні ціни в листопаді на поставки нафти в Азію після того, як ціна на "чорне золото" марки Dubai у вересні знизилася, повідомляють РИА Новости.

"Таким чином, це дозволить Саудівської Аравії в черговий раз зберегти свою частку на світовому нафтовому ринку. Учасники торгів, тим не менш, не очікують серйозного зниження цін з боку королівства, оскільки ситуація на ринку дозволяє обійтися невеликим скороченням", - говориться в повідомленні.

Більшість трейдерів вважає, що Саудівська Аравія знизить відпускні ціни на 1,5-2 долара за барель. "Їхні ціни цілком конкурентноздатні, тому вони не повинні їх сильно знижувати", - підкреслює видання.

Зазначається, що державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) регулює вартість своєї нафти на основі щомісячних змін цін між ціною найближчого і третього місяців фізичної поставки нафти марки Dubai

"Зниження цін може дозволити Саудівської Аравії збільшити поставки нафти в Азію, тим більше що піковий сезон споживання закінчений і нафтопереробні заводи мають вільні потужності", - підкреслює видання.

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З літа 2014 року нафтові котирування знизилися більш ніж вдвічі, наблизившись на початку поточного року до 45 доларів за барель марки Brent. Обвал цін прискорило рішення попереднього саміту ОПЕК від 27 листопада 2014 року зберегти квоту на видобуток нафти картелем на рівні 30 мільйонів барелів на день.