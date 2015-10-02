Україна і Росія в "нормандському форматі" обговорять підписання газової угоди

Україна і Росія 2 жовтня в Парижі в «нормандському форматі» обговорять механізм підписання нової газової угоди на зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Газове питання (в «нормандському форматі — УНІАН) — це наступний крок: яким чином ми підписуємо цей договір і рухаємося далі», - сказав Демчишин.

При цьому міністр зазначив, що сам текст газового договору сторонами вже узгоджено і основні його параметри влаштовують Україну.

Читайте такожУкраїна незабаром почне закачувати російський газ, але реверс із Європи не зупинить

Як повідомляв УНІАН, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

На поточний момент в сховищах нагромадженоблизько 15,5 млрд кубометрів палива.

Як очікується, Україна зможе закупити у Росії близько 2 млрд кубометрів відсутнього обсягу. Решту газу буде закуплено у європейських постачальників. Фінансування закупівлі здійснюється як за рахунок власних коштів України – в обсязі 500 млн дол., так і за рахунок залучених коштів: а саме – кредитних ресурсів ЄБРР та Світового банку.

За словами міністра енергетики Демчишина, тристоронній протокол між Україною, Євросоюзом і Росією про придбання нашою країною російського газу буде підписано найближчим часом.