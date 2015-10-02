Голову "Укренерго" відсторонили від посади - проводять розслідування

Голову оператора енергосистеми України держкомпанії «Укренерго» Юрія Касича відсторонено від виконання своїх обов'язків через численну критику на його адресу, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Відсторонили від виконання обов'язків генерального директора. Проводимо розслідування. Щодо Касича у мене немає жодних зауважень, але оскільки було багато різних звернень, ми для того, щоб провести об'єктивне розслідування, його усунули», - сказав Демчишин.

За його словами, тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора «Укренерго» призначено першого заступника директора підприємства Всеволода Ковальчука.

Також Демчишин зазначив, що на процес конкурсного відбору керівника «Укренерго» ситуація з чинним головою компанії не вплине.

Як раніше повідомляв УНІАН, Юрій Касич очолював "Укренерго" наприкінці грудня 2014 року.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Представляючи інвестиційну програму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить у групу «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель в держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості.