Демчишин не знає, хто обіцяв Путіну купити газу на $3 мільярди

Україна не має зобов'язань перед російською компанією "Газпром" щодо закупівлі газу на суму понад 500 мільйонів доларів в зимовий період, незважаючи на те, що російський президент Володимир Путін оцінив суму поставок природного газу цієї зими в 3 мільярди доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"500 мільйонів доларів, які зарезервовані, дійсно підуть на закупівлю газу у "Газпрому". Це приблизно 2 - 2,2 мільярда кубометрів", - сказав Демчишин.

"Надалі у нас ніяких зобов'язань немає (перед "Газпромом" - УНІАН). Ми будемо купувати російський газ по мірі необхідності та можливості, але наразі жодних домовленостей та обіцянок немає", - додав він.

Разом з тим, коментуючи вчорашню заяву російського президента, Демчишин зазначив, що 3 мільярди доларів - це приблизно 12 мільярдів кубометрів російського газу.

"Я сподіваюся, що ми стільки не будемо споживати. Це досить великий обсяг", - сказав міністр енергетики України.

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Раніше, 30 вересня 2015 року, президент РФ Володимир Путін в ході зустрічі з членами уряду повідомив, що Україні протягом зими за постачання російського газу доведеться заплатити близько 3 мільярдів доларів.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, Україна потребує 1,3 мільярда доларів на закупівлю імпортного природного газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр.

Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.

"Нафтогаз України" планує на початку жовтня підписати тристоронню угоду на постачання російського природного газу.