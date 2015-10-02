Порошенко схвалив денонсацію угоди з Росією про добудову Хмельницької АЕС

Президент України Петро Порошенко підписав закон про денонсацію угоди з Російською Федерацією про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон був повернений 2 жовтня 2015 року з підписом президента.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких був закладений ще за часів СРСР.

У той же час, в документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський в кінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією з-за відсутності з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити "Росатом" в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

"Енергоатом" має намір використовувати не менше 70% українського обладнання при добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

На сьогоднішній день готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.