У Росії заявили, що можуть поставляти Україні газ і без підписів під протоколом

Росія готова постачати Україні природний газ у будь-яких заявлених і сплачених нею обсягах, заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає РИА Новости.

За його словами, зимовий пакет поставок газу до України вже працює. "І все, що потрібно, зроблено, залишилося тільки Україні заплатити гроші і отримати газ. З нашої сторони підписаний протокол, з боку України — вони розглядають свої організаційні питання", — сказав міністр журналістам, зазначивши, що з боку Єврокомісії теж майже все готово.

"Чекаємо Україну. Але, щоб купити газ, ніяких протоколів не потрібно. Це чисто політичний, не зобов'язуючий, формальний документ, який не перешкоджає нам, щоб здійснювати взаємодію за нашими домовленостями відповідно до контракту в режимі передоплати і так далі. Тобто ми готові поставити стільки газу, скільки буде поставлено грошей відповідно до встановленої ціни на рівні Польщі", — додав Новак.

"Хочу ще раз підкреслити. Не треба зациклюватися на юридично зобов'язуючому документі, якого хтось чекає. Ми з вами жили і до цього завжди без усяких документів, що юридично зобов'язують. Другий квартал, як ви пам'ятаєте, взагалі ніяких документів не було, було підписано заяву, була надана знижка і Україна купувала газ", — сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія 2 жовтня в Парижі в «нормандському форматі» обговорять механізм підписання нової газової угоди на зимовий період.

Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу в своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

На поточний момент в сховищах накопичено близько 15,5 млрд кубометрів палива.

Як очікується, Україна зможе закупити в Росії близько 2 млрд кубометрів відсутнього обсягу. Решту газу буде закуплено у європейських постачальників. Фінансування закупівлі здійснюється як за рахунок власних коштів України – в обсязі 500 млн дол., так і за рахунок залучених коштів: а саме – кредитних ресурсів ЄБРР та Світового банку.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, тристоронній протокол між Україною, Євросоюзом і Росією про купівлю нашою країною російського газу буде підписаний найближчим часом.