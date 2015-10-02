"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю скандальних трансформаторів

Держкомпанія «Укренерго», оператор енергосистеми України, 2 жовтня оголосила тендер на поставку 22 трансформаторів загальною вартістю 2,047 млрд грн, необхідність закупівлі яких викликала критику з боку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, а ЗМІ пов'язують дану угоду з інтересами російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Згідно з повідомленням «Укренерго» на сайті «Державні закупівлі», протягом 2016 року постачання трансформаторів повинні здійснюватися на такі підрозділи «Укренерго»: Західна Енергосистема; Південно-Західна Енергосистема; Дніпровська ЕС; Донбаська ЕС; Північна ЕС, Центральна ЕС.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 12 листопада 2015 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2015 року голова «Укренерго» Юрій Касич відсторонений від виконання своїх обов'язків через численну критику на його адресу.

У кінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії «Укренерго» на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Представляючи інвестиційну програму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить в групу «Енергетичний стандарт» і є одним із найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель у держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості.