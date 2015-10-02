Україна відновила постачання електроенергії до Польщі

17:45, 02 жовтня 2015
Енергетика
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Наприкінці літа – початку осені Україна надавала аварійну допомогу Польщі, яка опинилася в складній ситуації з енергопостачанням внаслідок аномально спекотної погоди

/ Фото УНИАН

Україна після річної перерви 2 жовтня відновила комерційні поставки електроенергії до Польщі, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укренерго».

«Відповідно до затвердженого міністром енергетики та вугільної промисловості України «прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на жовтень 2015 року» блок №7 Добротвірської ТЕС ДТЕК «Західенерго» о 01:02 02.10.2015 включено на ВЛ - 220 кВ «Добротвірська ТЕС – Замость», для виконання експортних поставок електроенергії з України в Республіку Польща. Навантаження блоку становить 135 МВт», - йдеться в повідомленні «Укренерго».

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Варто відзначити, що наприкінці літа – початку осені Україна надавала аварійну допомогу Польщі, яка опинилася в складній ситуації з енергопостачанням внаслідок аномально спекотної погоди.

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