"Укрнафта" повністю виплатила "Нафтогазу" дивіденди за 2014 рік

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» виконала в повному обсязі свої зобов'язання з виплати дивідендів за 2014 р. перед мажоритарним акціонером - НАК «Нафтогаз України», до державного бюджету перераховано 632,3 млн грн.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, дивіденди нараховано у розмірі 23,32 грн на одну акцію.

У компанії нагадали, що 22 липня на загальних зборах акціонерів прийнято рішення про розподіл 99,99% чистого прибутку (1,26 млрд грн) на виплату дивідендів. Виплати мають бути здійснені у термін до 3 жовтня 2015 р. Виплата дивідендів мажоритарному акціонеру НАК «Нафтогаз України» здійснюється шляхом перерахування відповідної суми до державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на зустрічі з журналістами новий голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс повідомив, що на цьому тижні «Укрнафта» виплатила «Нафтогазу» 200 млн грн із передбачених 632,3 млн грн і найближчим часом має намір виплатити решту суми.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі та фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.