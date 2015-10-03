Яценюк заявляє, що Україна на 80% зменшила залежність від російського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

"Дешевого газу не буває. Ми там вже були. Угода про дешевий газ закінчилася окупацією Криму. Дешевий газ може бути тільки там, де є дешевий сир", - заявив прем'єр.

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За його словами, Україна споживає занадто багато природнього газу. Натомість Яценюк своїм завданням бачить запровадження справедливих тарифів на газ, зменшення споживання, зменшення залежності від російського газу і модернізацію української економіки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк підкреслював, що для проходження опалювального сезону Україна має закачати до сховищ не менш як 19 млрд кубометрів газу. На поточний момент запаси газу становлять 15,5 млрд кубометрів.

Обсяг газу, який може бути закуплений у російського «Газпрому», становитиме близько 2 млрд кубометрів. Решту обсягу буде закуплено в Європі.

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість російського газу в четвертому кварталі для України становитиме 227,36 дол. за тисячу кубометрів.

На закупівлю уряд України має виділити 500 млн дол. Решту необхідних для оплати газу коштів можуть виділити донори України - Світовий банк і ЄБРР.