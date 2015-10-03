Уряд накопичив $1,3 мільярда на проходження опалювального сезону - Яценюк

21:46, 03 жовтня 2015
Енергетика
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Уряд України накопичив близько $1,3 мільярда на проходження осінньо-зимового періоду.

REUTERS

Про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на нараді з головами облдержадміністрацій у рамках робочої поїздки до Чернівців 3 жовтня, поінформували УНІАН у прес-службі Кабміну.

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Водночас глава уряду наголосив на необхідності для голів ОДА забезпечити вчасний початок опалювального сезону: «Якщо не буде тепла, люди не будуть платити по рахунках. Друге – щоб ви вчасно збирали гроші. Якщо не буде грошей – газу теж не буде».

Завдання, яке поставив перед собою уряд - звільнитися від російської газової залежності. Вже зараз, зазначив Яценюк, 70% газу Україна купує з Європи.

Яценюк нагадав, що уряд встановив пільгову ціну на 200 куб м газу для домогосподарств, які використовують газ для опалення. Зараз вона становить 3600 грн за тис куб м.

Прем'єр звернувся до керівників ОДА забезпечити оформлення субсидій для громадян.

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