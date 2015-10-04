Луганськ залишився без електроенергії через аварію на ТЕС

Як заявила заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Ольга Лишик, технічні причини вивели з ладу енергоблоки, у зв'язку з чим місто залишилося без світла, передає ТСН.

Читайте такожЧервоний Хрест відновив діяльність у "ЛНР" після отримання акредитації "місцевої влади"Згідно з повідомленням, в результаті технологічної аварії на ТЕС без електроенергії залишився Луганськ і багато міст Луганської області. Причини аварії з'ясовуються. Крім того, енергохолдинг ДТЕК підтвердив аварію. "В 20:55 на ДТЕК Луганська ТЕС сталася технологічна аварія, в результаті якої станція "сіла на нуль" і північ Луганської області залишився без світла. Оперативний персонал займається пусковими операціями", - йдеться в повідомленні холдингу.

Раніше повідомлялося, що українські військові встановили прапор на Луганській ТЕС.