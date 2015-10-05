Ціни на нафту помірно ростуть на статистиці зі США

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку в понеділок на тлі статистики по кількості бурових установок в Сполучених Штатах, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

"Станом на 9:41 вартість листопадових ф'ючерсів на WTI зросла на 0,8% - до 45,91 долара за барель, а на Brent - на 0,78%, до 48,51 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними американської нафтогазосервісної компанії Baker Hughes, загальне число бурових установок в США за підсумками минулого робочого тижня скоротилася на 29 одиниц, або на 3,5% і склало 809 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 1 113 одиниць, або на 56,6%. Число установок з видобутку нафти знизилося на 26 одиниць (до 614 штук, або мінус 4,1%). Число бурових для видобутку газу склало 195 установок, скоротившись на 2 одиниці.

"Світові ціни на нафту підтримуються сплеском апетиту до ризику і очікуваннями щодо зниження видобутку в США", - заявив агентству Франс Прес ринковий стратег IG Markets у Сінгапурі Бернард Ау (Bernard Aw).

Тим не менше, статистика з США чинить певний тиск на вартість "чорного золота". Рівень безробіття в США у вересні зберігся на рівні серпня - 5,1%, але при цьому кількість робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зросла лише на 142 тисячі проти очікуваного зростання на 200 тисяч. Обсяг промислових замовлень в США в серпні впав на 1,7% замість очікуваного скорочення на 1,3%.

"Слабкий звіт з кількості робочих місць в США підвищив очікування що ФРС на деякий час відкладе підвищення процентної ставки, що означає можливість більш тривалої підтримки ослабленою монетарною політикою акцій по всьому світу. Падіння числа бурових з видобутку нафти передбачає, що ми можемо побачити зниження видобутку в США, що полегшить проблему перенасичення", - зазначив експерт.

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