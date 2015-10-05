Запаси газу в українських сховищах зросли до 15,8 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 26 вересня по 3 жовтня збільшилися на 1,6%, або на 241 мільйон кубометрів, до 15,758 мільярда кубометрів.

Про це говориться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, середньодобові обсяги закачування газу до ПСГ складають близько 20 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу в своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ.