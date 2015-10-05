Саудівська Аравія продовжує знижувати ціни на нафту

Саудівська Аравія збільшила знижки для покупців своєї нафти, в рамках боротьби за частку на світовому ринку цієї сировини, повідомляє Lenta.ru.

У прайс-листі держкомпанії Saudi Aramco, направленому покупцям у неділю, ціна для поставок в Азію знижена на 1,7 долара за барель. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Saudi Aramco є основним постачальником нафти з цієї країни.

"Таким чином, нафта, що поставляється на світовий ринок з Саудівської Аравії, відтепер буде на 1,6 долара дешевша за "чорне золото", що добувається в еміраті Дубай. Раніше саудівська нафта була на 10 центів дорожча за дубайську. Компанія Saudi Aramco також знизила ціну важкої нафти, яка постачається до країн Далекого Сходу — знижка склала 2 долара з кожного бареля. Для США ціни на саудівську нафту знижені на 30 центів", - говориться в повідомленні.

Введення знижок The Wall Street Journal пояснює бажанням саудівської держкомпанії збільшити свою частку на світовому ринку нафти. Раніше аналогічні знижки ввели інші нафтові компанії з арабських країн. При цьому в останні місяці обсяг виробництва нафти в Саудівській Аравії склав 10 мільйонів барелів на добу, майже зрівнявшись з російським. Як зазначає видання, у вересні російські компанії збільшили видобуток до рекордних з часів СРСР 10,74 мільйона барелів на добу.

Між тим, за даними Bloomberg,на 8 ранку в понеділок вартість нафти марки Brent виросла на 0,75 відсотка — до 48,49 долара за барель, а американська WTI — на 0,8 відсотка, до 45,89 долара за барель.