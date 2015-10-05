Запаси вугілля на українських ТЕС перевищили 2 мільйони тонн

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 28 вересня по 5 жовтня збільшилися на 11,5% - до 2,007 мільйона тонн з 1,8 мільйона тонн, говориться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 962,9 тисяч тонн припадає на антрацитове вугілля, яке в Україні в дефіциті. Його запаси за вказаний період збільшилися на 15,2%.

При цьому 453,1 тисяч тонн антрацитового вугілля знаходяться на Луганській ТЕС, яка працює окремо від української енергосистеми.

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Як повідомляв УНІАН, до 1 жовтня Україна мала накопичити 3,2 мільйона тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ.

14 вересня глава уряду Арсеній Яценюк звинуватив керівництво Міненерговугілля у зриві виконання плану заходів з підготовки до опалювального сезону, в тому числі в частині організації поставок вугілля на теплоелектростанції. При цьому прем'єр-міністр зажадав від Міненерговугілля виконати всі озвучені раніше урядом вимоги щодо закупівлі вугілля і завантаження паливом українських теплоелектростанцій.

Яценюк також нагадав, що уряд виділив необхідні кошти на закупівлю палива, проте вони так і не були використані за призначенням.