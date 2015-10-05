Єврокомісія: питання підписання "зимового пакету" щодо газу залишається за Києвом і Москвою

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник віце-президента Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Анна-Каіса Ітконен, відповідаючи на запитання, на якому етапі зараз перебуває процедура підписання документа після того, як він був парафований,.

При цьому вона також послалася на слова президента Франції Франсуа Олланда, які він сказав на прес-конференції 2 жовтня по завершенню переговорів у «нормандському форматі».

«Президент Олланд сказав, що ми обговорили газові домовленості, було гарантовано, що угода буде підписана, а потім буде виконана. Нам дійсно немає що додати. Вони (українська та російська сторони) не підписали контракт, вони його парафували. Зараз залишається урядам продовжити необхідний процес», - сказала Ітконен.

Коментуючи заяви російської сторони стосовно того, що немає необхідності в офіційному підписанні, якщо Україна буде платити, речник зазначила, що це питання двосторонніх відносин між двома компаніями, і є окремою темою.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня міністри енергетики України і Росії Володимир Демчишин і Олександр Новак, а також віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович погодили умови зимового газового пакету. Документ було парафовано, проте його підписання та затвердження вимагало окремих процедур.

30 вересня глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що Україна узгодила всі необхідні процедури для підписання протоколу про організацію поставок газу з Росії в Україну у рамках «зимового пакета».

Водночас міністр енергетики Росії Олександр Новак 3 жовтня заявив, що формально підписання "зимового пакета" вже не потрібно - домовленості досягнуті і для початку поставок потрібна тільки оплата газу "Нафтогазом".