Видобуток вугілля в Україні за 9 місяців скоротився вдвічі

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-вересні 2015 року через бойові дії на Донбасі скоротилася більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 29,643 мільйона тонн з 53,4 мільйона тонн.

Про це говориться в оперативних даних Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщених на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 5,016 мільйона тонн, або 16,9% від загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах.

У вересні видобуток вугілля в Україні склав 3,607 мільйона тонн. Держшахти за минулий місяць піднято на-гора 527 тисяч тонн твердого палива.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році через військові дії на Донбасі скоротила видобуток енергетичного та коксівного вугілля порівняно з 2013 роком на 22% – до 65 мільйонів тонн. Видобуток енергетичного вугілля скоротився на 29,3% – до 44,7 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрацити), видобуток якого сконцентрований в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.