Юристи для суду з "Газпромом" обійдуться "Нафтогазу" в 2,5 мільйона євро

НАК «Нафтогаз України» заплатить 2,5 млн євро норвезькій юридичній компанії Wikborg, Rein & Co для захисту своїх інтересів під час урегулювання спорів з російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі», контракт укладається до кінця 2015 року.

Читайте також«Газпром» очікує рішення суду щодо спору з «Нафтогазом» влітку 2016 року

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» найняв компанію Wikborg, Rein & Co ще у 2014 році для захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражі, де вимагає від «Газпрому» понад 16 млрд дол. Тоді «Нафтогаз» заплатив юрфірмі 1,3 млн євро.