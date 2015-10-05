Юристи для суду з "Газпромом" обійдуться "Нафтогазу" в 2,5 мільйона євро
16:43, 05 жовтня 2015Енергетика
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«Нафтогаз» найняв компанію Wikborg, Rein & Co ще в 2014 році для захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражі
REUTERS
НАК «Нафтогаз України» заплатить 2,5 млн євро норвезькій юридичній компанії Wikborg, Rein & Co для захисту своїх інтересів під час урегулювання спорів з російським газовим монополістом компанією «Газпром».
Як йдеться у повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі», контракт укладається до кінця 2015 року.
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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» найняв компанію Wikborg, Rein & Co ще у 2014 році для захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражі, де вимагає від «Газпрому» понад 16 млрд дол. Тоді «Нафтогаз» заплатив юрфірмі 1,3 млн євро.
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