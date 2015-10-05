"Газпром" побоюється позовів від екс-акціонерів ЮКОСа

Про це компанія заявила у меморандумі останнього випуску єврооблігацій в розділі «Фактори ризику», пише РБК.

«Останні рішення суду, винесені проти Російської Федерації за позовами Hulley Enterprises Limited (Cyprus), Yukos Universal Limited (Isle of Man) і Veteran Petroleum Limited (Cyprus) можуть піддати нас ризику потенційних судових розглядів, примусового виконавчого провадження», — йдеться в меморандумі.

У ньому також сказано, що компанія вважає «необґрунтованим» будь-який потенційний позов проти неї, пов'язаний з арбітражним розглядом у справі ЮКОСа. «Але якщо заявники намагатимуться заволодіти нашими активами, можливо, нам доведеться брати участь у судовому процесі. Якщо ми програємо в захисті своїх активів, деякі з них можуть бути вилучені. Це буде мати негативний вплив на наш бізнес, фінансовий стан та результати операцій», — йдеться в документі «Газпрому».

«У меморандумі завжди перераховуються всі ризики», — пояснив представник «Газпрому».

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Влітку 2014 року Гаазький суд ухвалив, що Росія зобов'язана компенсувати «експропріацію майна» колишнім акціонерам ЮКОСа, виплативши їм $50 млрд.

У червні 2015 року французькі і бельгійські судові пристави приступили до виконання судових рішень про арешт майна Росії.