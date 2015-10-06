Нафта наближається до $50 на новинах із Росії та США

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,18 до $49,43 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,10 до $46,36. У понеділок Brent подорожчала на 2,3 відсотка, а WTI - на 1,6 відсотка, пише Рейтер.

З початку року Brent подешевшала на 14 відсотків після 48-процентного падіння в 2014 році, а WTI знизилася на 13 відсотків, подешевшавши на 46 відсотків минулого року.

Росія готова зустрітися з ОПЕК і країнами, що не входять в організацію, щоб обговорити ситуацію на світовому ринку нафти, повідомив на вихідних міністр енергетики РФ Олександр Новак, додавши, що на кінець жовтня запланована зустріч з представниками Саудівської Аравії. Росія продовжує збільшувати видобуток нафти, незважаючи на падіння світових цін, щоб не втратити частку ринку.

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Запаси нафти в США, на думку аналітиків, минулого тижня зросли на 1,8 мільйона барелів. На позаминулому тижні запаси, за даними Управління енергетичної інформації, збільшилися на 4 мільйони барелів.

"Ми очікуємо, що тиск на Brent збережеться до першого кварталу майбутнього року. Ціна в першому кварталі 2016 року буде близько $44, а до четвертого кварталу підніметься до $54. Ми очікуємо, що WTI в 2015 році буде дешевшою за Brent на $4-5", - сказав аналітик банку Natixis Абішек Дешпанде.